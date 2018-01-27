Публикация кремлевского списка США: в России указали на важную вещь, связанную с Украиной

понедельник, 12 февраля 2018, 13:25Поделитьсяпереглянути новину українськоюПубликация Минфином США так называемого "кремлевского списка" разрушила лоббистскую структуру, которая отстаивала интересы многих клептократических режимов, включая экс-президента Украины Виктора Януковича.Об этом "Апострофу" рассказала российский политолог Лилия Шевцова."Но здесь важен еще один результат: администрация согласилась с принципом вторичных санкций, которые бьют по интересам тех корпораций, физических лиц и структур, которые каким-то образом связаны с экономическими интересами российской политической элиты. Это предприятия, которые сотрудничают с российским военно-промышленным комплексом, лоббистские структуры, которые обеспечивают легализацию финансовых интересов российской элиты. А это очень серьезно. По сути дела создается механизм подрыва личной интеграции российского политического класса в западное общество и начинает постепенно готовиться платформа для разрушения мощнейшей западной лоббистской структуры, которая в течение 20 лет обеспечивала легализацию клептократических интересов России, Китая, Азербайджана, Узбекистана, Ливии, других государств – в европейском и американском пространстве", - сказала Шевцова.В частности, она обратила внимание на деятельность американского политтехнолога Пола Манафорта."И я бы здесь хотела подчеркнуть очень важную вещь, которая отчасти связана и с фактором Украины: фактически сделан очень важный шаг в направлении разрушения "эффекта Манафорта". Именно [Пол] Манафорт, представитель нового поколения лоббистских сил в США, в течение последних 20-25 лет сумел создать новый вид бизнеса: политический консалтинг, который объединен с лоббированием интересов клептократических авторитарных режимов. Он начал с режима [бывшего диктатора Филиппин] Фердинанда Маркоса, затем были африканские режимы, а кончил лоббированием интересов режима Януковича, на котором он и создал свое благосостояние. Есть целый ряд серьезных журналистских расследований о том, как именно Манафорт и его компания блестящих молодых людей создали абсолютно новый механизм лоббирования интересов коррупционных режимов в Вашингтоне, совратив Вашингтон", - подчеркнула политолог."Тот факт, что и спецпрокурор [Роберт] Мюллер, и ФБР, и Министерство юстиции в качестве одного из объектов нападения выбрали Манафорта, - это уже разрушение серьезнейшей лоббистской структуры, без которой интересы российского политического класса, Януковича, [президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева, китайских олигархов или членов правительства не могут получить свою монетизацию в долларовом пространстве. Вот "эффект Манафорта", который мы очень недооцениваем", - добавила политолог.Подробнее читайте в материале "Апострофа":Путин оказался на тонком лезвии, россияне не хотят платить за Крым - Лилия Шевцова...