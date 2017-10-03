Против Порошенко готовят новый \"фронт\", но есть проблемы/С кем Оппоблок хочет объединиться под выборы

понедельник, 12 февраля 2018, 13:22Поделитьсяпереглянути статтю українськоюФото: УНИАН"Оппозиционный блок", появившийся после распада Партии регионов, чувствует себя достаточно комфортно. У политической силы немаленькая фракция в парламенте, а социологические исследования систематически показывают хороший процент электоральной поддержки партии. Но с приближением президентских и парламентских выборов 2019 года в Оппоблоке стали всерьез обсуждать масштабное объединение с другими оппозиционно настроенными силами, в частности, для борьбы с президентом Петром Порошенко. Детали процесса узнал "Апостроф".С Оппоблоком "За життя"После того, как в 2014 году Партия регионов практически прекратила свое существование, на ее осколках образовалось несколько политических сил. Тогда для участия во внеочередных парламентских выборах бывшие регионалы под руководством экс-вице-премьера Бориса Колесникова и экс-министра энергетики Юрия Бойко объединились в "Оппозиционный блок". Сейчас у одноименной фракции в парламенте 43 депутата. За последний год соцопросы показывают не самые плохие рейтинги Оппоблока, однако в самой политсиле всерьез обсуждают возможное объединение с другими оппозиционно настроенными партиями. Речь идет о выдвижении единого кандидата в президенты, а затем, может быть, и о совместном походе на парламентские выборы."Мы планируем так называемое возрождение левых сил, думаем об объединении с [одним из лидеров партии "За життя" Вадимом] Рабиновичем, так как это медийный проект. Но с ним могут быть проблемы по его гражданству – у него израильское. И могут быть неприятности, как в свое время у Андрея Артеменко (нардеп, которого президент лишил украинского гражданства из-за наличия канадского, - "Апостроф"). Нужно также помнить, что сейчас в Оппоблоке две основные движущие силы: Бойко-Фирташ-Левочкин и Колесников-Новинский-Медведчук. У каждого свои интересы, поэтому процесс сложный", - поделился с "Апострофом" собеседник, близкий к руководству "Оппозиционного блока".Хотя с участием в объединенном проекте партии "За життя" могут возникнуть проблемы не только из-за гражданства Рабиновича, а также и потому, что между ним и одним из бенефициаров Оппоблока Сергеем Левочкиным продолжается затяжной конфликт.Один из членов фракции на условиях анонимности рассказал "Апострофу", что на данный момент идет проектное обсуждение вероятного объединения. "Серьезные переговоры начнутся в течение полугода, а окончательный результат мы дадим за месяц до выдвижения и до выборов", - сказал нардеп, добавив, что прежде всего политики будут ориентироваться на социологические опросы. По словам собеседника издания, сначала политические силы думают поддержать единого оппозиционного кандидата на президентских выборах, которые должны пройти 31 марта 2019 года, а если такое сотрудничество даст плоды, то в дальнейшем объединиться под парламентские выборы осени 2019-го.Фото: opposition.org.uaПредставитель Оппоблока обозначил ряд партий, с которыми возможно объединение. Кроме партии "За життя" Евгения Мураева и Вадима Рабиновича, в списке потенциальных партнеров партия "Видродження" (лидеры Виктор Бондарь и Виталий Хомутынник), а также недавно созданная партия "Основа", идеологом которой является бизнесмен и нардеп Сергей Тарута."Заинтересованы в объединении многие, потому что сейчас хорошие показатели, но есть те, кто не готов снимать свои кандидатуры из-за амбиций, каждый хочет быть лидером. Но если координирование под президентские выборы даст свои результаты, то нужно объединение с одним лидером", - отмечает собеседник.При этом нардеп говорит, что процесс выбора кандидата в кресло главы государства осложняется возможным урезанием президентских полномочий, которое в рамках конституционной реформы активно лоббирует партия "Народный фронт". Если это действительно произойдет, то желающих побороться за президентский пост станет значительно меньше.Но пока в руководстве Оппоблока всерьез обсуждают объединение, не все потенциальные союзники спешат давать согласие. Так, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович категорически выступил против консолидации сил."Говорить об объединении с "Оппозиционным блоком", который голосует вместе с провластной коалицией, просто стыдно. Не может быть консолидации сил с целью продать избирателей. Я считаю, что Оппоблок предал интересы избирателей, которые за него голосовали. И они это знают", - заявил политик "Апострофу", добавив, что готов в индивидуальном порядке рассмотреть кандидатуру каждого члена "Оппозиционного блока", который захочет вступить в "За життя".Лидер партии "За життя" Вадим Рабинович выступил против любой консолидации сил Фото: пресс-служба "За життя"Такой позиции Рабиновича есть вполне логичное объяснение: сейчас его партия имеет неплохую поддержку среди избирателей, и любое объединение может непредсказуемо повлиять на рейтинг."Если брать идеологически, то они (Оппоблок и "За життя", - "Апостроф") совместимы. Но ими не движут общие идеологии, принципы, ориентации. Ими движут меркантильные интересы. Если бы это было не так, то, возможно, Рабинович понял бы, что при отсутствии серьезной политической машины удержать нынешний результат ему будет крайне тяжело, и только тогда, возможно, согласился бы на альянс с Оппоблоком. Но, я думаю, этого не случится", - прогнозирует в беседе с "Апострофом" политический эксперт Андрей Золотарев.По его мнению, против такого объединения выступят на Банковой, поскольку сейчас Рабинович эффективно "отжимает" электорат у Оппоблока. Если же "За життя" согласится на альянс, полагает эксперт, то их общий кандидат в президенты может составить неплохую конкуренцию нынешнему главе государства Петру Порошенко.Другие вариантыНардеп, бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин, вышедший из партии "Оппозиционный блок", уже анонсировал создание своей политической силы. Она может появиться уже к концу февраля. Приближенные к Добкину члены фракции говорят, что пока ему не поступали предложения об объединении. И даже если они будут, решающим будет один фактор."Все зависит от рейтинга партии. Если за короткое время ей не удастся получить поддержку среди избирателей, то вполне вероятно, что объединение произойдет", - рассказал источник "Апострофа".Михаил Добкин анонсировал создание своей политической силы Фото: Facebook Михаил ДобкинНеопределенность в словах политиков касательно объединения оппозиционных сил показывает, что каждый занял выжидательную позицию. И пока есть время, с окончательным решением будут затягивать. Политолог Николай Спиридонов считает, что на практике с созданием такого альянса будет много проблем."Как говорится, где два украинца – там три гетмана. В каждой силе есть свое мнение относительно кандидата в президенты. Поэтому объединяться будут те, кто перестал верить в самостоятельное плавание из-за недостатка рейтинга или финансирования", - сказал он "Апострофу".Фото: соцсетьПо его мнению, удачная консолидация сил поможет выбить из борьбы за президентское кресло Петра Порошенко и соревноваться только с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Даже несмотря на то, что у избирателей могут быть негативные ассоциации с партией экс-регионалов, она может вырваться в лидеры на выборах. Но для начала, считает политолог, политсиле нужно сменить название: "Потому что если они хотят прийти к власти, то называть себя "Оппозиционным блоком" достаточно странно".Один из политтехнологов, знакомых с ситуацией, в беседе с "Апострофом" также подчеркнул, что найти компромисс вероятным союзникам будет очень сложно."Пока что амбиции политиков из разных лагерей превалируют над здравым смыслом. Каждое объединение требует неких компромиссов и уступок. А каждый из политиков в этом объединении видит себя первым или как минимум вторым. Понятно, что одно дело – это условный Рабинович, который надувает щеки и выступает перед большими массами людей как лидер, и другое дело – Рабинович как один из участников общего списка и не первый номер. Можно, конечно, провести рейтинговое голосование, но где гарантии, что именно эта социологическая структура дает точные данные? – сказал собеседник. – Я думаю, что пока еще об этом [объединении] говорить рановато, учитывая, что есть замечательная улица Банковая, где есть прекрасное здание, на четвертом этаже которого есть комната, где сделают все, чтобы этого не произошло"...