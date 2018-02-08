| | Порошенко рассказал, на кого хочет обменять украинских политзаключенных в России
Политика

Порошенко рассказал, на кого хочет обменять украинских политзаключенных в России

понедельник, 12 февраля 2018, 12:57
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет обменять взятых в плен на Донбассе россиян на украинцев, которое являются политическими заключенными в России.
Об этом он сообщил в интервью австрийскому изданию Profil.
На слова журналиста о том, что некоторые граждане РФ, которые находились в списках на обмен, так и не были обменяны, Порошенко сказал:
"Мы хотим вернуть наших украинцев, задержанных в России. Вчера был день рождения известного журналиста Романа Сущенко. Мы готовы выпустить российских солдат, которые приехали в мою страну в качестве убийц, в обмен на освобождение Сущенко. Вскоре пройдет четыре года со дня, когда знаменитый режиссер Олег Сенцов из Крыма оказался в российском плену. Сущенко, Сенцов, многие крымские татары: Мы хотим вернуть их".
Как сообщал "Апостроф", недавно с украинских политзаключенных в России заочно взыскали крупные суммы денег...

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