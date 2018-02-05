| | Косюк назвал Украину фундаментом для решения мирового продовольственного кризиса
Экономика

Косюк назвал Украину фундаментом для решения мирового продовольственного кризиса

понедельник, 12 февраля 2018, 16:54
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Недавно глава правления МХП Юрий Косюк рассказал о глобальных аграрных проблемах, которые ждут мировое общество, а также о возможных путях преодоления мирового продовольственного кризиса.
В статье для "Укринформа" бизнесмен подчеркнул, что для всего общества стало очевидным наличие мирового продовольственного кризиса, ведь миллиарды людей на планете испытывают проблемы не только с качеством пищевых продуктов, но и с их наличием, как таким.
«Более миллиарда людей хронически не доедает и это официальная статистика международных организаций. Тенденция, которую мы наблюдаем, сегодня имеет четко выраженные негативные тренды», - заметил Косюк.
Юрий Косюк отметил, что рано или поздно эти тенденции могут привести к социальной эскалации в планетарных масштабах. Тогда наступит момент, когда человечеству придется решать проблему нехватки пищи в кратчайшие сроки. И Украина, по его мнению, будет играть в этом не последнюю роль.
Косюк назвал Украину фундаментом для решения мирового продовольственного кризиса

«Наша страна имеет достаточный ресурс, чтобы стать базисом для решения этой проблемы, и мы должны быть готовы к этому», - отметил глава правления МХП.
По мнению бизнесмена, для того, чтобы наша страна в будущем была готова к решению таких глобальных проблем, уже сейчас необходимо инвестировать в энергонезависимость производств и внедрять инновационные технологии в агропромышленность. Ведь, отмечает Косюк, это улучшит качество украинской продукции, увеличит ее объемы и обеспечит максимальную конкурентоспособность.
«Мы имеем все возможности для того, чтобы стать фундаментом для решения мирового продовольственного кризиса, а это, в свою очередь, максимально мобилизует агропромышленные мощности и даст значительный толчок экономике страны», - резюмировал Юрий Косюк.
Напомним, что в прошлом году глава ПАО «Мироновский хлебопродукт» Юрий Косюк в рамках проекта Agrohub запустил акселератор аграрных инноваций «MHP Accelerator»...

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