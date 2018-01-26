Дом 2 последние выпуски: Алексей Купин изменил Майе с Леной Хроминой?

Почему так случилось?- Не успели зрители отойти от перипетий в треугольнике Маргариты Овсянниковой, Саймона Марданшина и Елены Хроминой, как последняя уже начала разрушать и другую пару на проекте.Правда до недавнего времени мало кто из телезрителей знал об этом наверняка. Да и сама Хромина не подавала виду, что имеет близость кем-то из парней на Сейшельских островах.Пользователи Сети знают, что пожалуй единственной, кто поддерживал Елену после расставания с Марданшином, была именно Майя Донцова. Поэтому связь Хроминой с Алексеем Купиным за спиной Донцовой, которую обсуждают в Интернете, стала для многих зрителей шокирующей информацией.Не ожидала подобного от своего возлюбленного и проектной подруги и сама Майя. Впрочем, если судить по словам Андрея Денисова, взаимный интерес Купина и Хроминой давно не секрет не только для зрителей, но и для многих живущих в периметре. И очень странно, что сама Донцова так долго ничего не замечала. Но некоторые считают, что это все сделано специально, что привлечь внимание к паре Майи и Алексея, которые стали зрителям не интересны.Алексей Купин развеял слухи об измене:- Дорогие друзья, хочу опровергнуть все слухи по поводу симпатии к Лене?Между нами просто хорошее общение, без флирта, и чего-то большего. С первого дня как Лена приехала на остров, мы с ней подружились, и я ее поддерживал. Так как увидел в ней искренность к моему другу Саймону. И если честно верю до сих пор, что они будут вместе ?Поэтому друзья не расстраивайтесь, с Леной мы парой не будем ?...