| | Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Яббарова
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Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Яббарова

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - У сестры Рапунцель и Ильи Яббарова появилась взаимная симпатия.
Алена Савкина:

- У нас с Ильей есть взаимная симпатия. Изначально, когда я ехала на проект, мое отношение к Илье было абсолютно иное, нежели сейчас. Никогда не могла бы подумать, что Илья для меня может стать настолько близким человеком. Мне искренне очень нравится Илья и я чувствую, что он испытывает ко мне то же самое.
Что сказать об Оле с Димой безусловно я уважаю и слушаю советы моей старшей сестры, но за неё иногда говорит Дима. Я считаю, что Оля совсем не против нашего близкого общения с Ильей, а Дима ее настраивает против. Илья пришёл в дом с миром и позитивом, безусловно он не хочет ругаться, и мы пытаемся найти общий язык с Димой, но пока это мало получается. Но без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
В любом случае это моя жизнь, мой выбор и решение. Я хочу, чтобы в доме царила гармония и мы были все друг за друга. Скажу больше, этого хочу не только я, а так же и Илья, и Оля, хоть Оля этого открыто не показывает. Конфликтовать с Димой мне не хочется, и все же я думаю, что мы найдём к нему подход и все образумится.
Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Яббарова

Дом 2 последние сплетни: Алена Савкина. Дмитренко настраивает меня против Яббарова

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