Дом 2 последние новости: Андрей Денисов не может простить бывшей девушке \"грязное прошлое\"

Почему так случилось?- Недавно всплыли неприятные подробности интимной жизни девушки и ее бывшего супруга — в Интернете появились фотографии, где брюнетка предстала в нижнем белье.Андрей сразу решил выяснить, откуда взялись подобные снимки.«Она меня предала. Изначально, когда эти фотографии всплыли, она мне говорила, что на каком-то сайте работала, и что это фото из ее личного архива с мужем. Потом всплыли снимки, где она в нижнем белье. Я сказал: «Ты мне либо сейчас говори всю правду, либо, если всплывет обнаженка, тогда мы с тобой не будем вместе», — поделился Андрей.Она мне слезно клялась и уверяла меня в том, что никакой обнаженки нет, и я поверил, принял это все. После этого, когда мы уже заселились на виллу, нам дали Интернет, и мне скинули ссылку на фотографии, где она обнажена. В тот момент меня душа в пятки ушла, но я без эмоций ей сказал: «Я по-человечески тебя прошу, больше ко мне никогда не подходи!» А она меня попросила об этом не рассказывать никому. Я ее услышал, принял и ушел. А она сама пошла и начала всем рассказывать.На утро следующего дня, когда ребята спрашивали, что у нас с Дашей, я сказал: «Мы расстались». Когда спросили причину, я ответил: «Из-за того, что я козел, я перегорел», то есть хотел всю вину на себя взять. Но, оказывается, весь Остров был уже в курсе, из-за чего мы расстались. Она сама всем разболтала. После этого я ее избегаю».Андрей добавил, что изначально Даша поклялась, что снимки в нижнем белье действительно существуют, но это максимум, что у нее было в жизни. Однако при первой же возможности недоверчивый парень проверил информацию и выяснил, что Титомир гнусно его обманывает.«Она говорила, что ее бывший муж, такой плохой и такой тиран, сохранил с ней хорошие отношения. И что именно он выкинул это в соцсети. Она уверяла, что это из личного архива и только между ними. Но по фото видно, что это был чат, на котором она зарабатывала деньги…Там сразу было несколько никнеймов, которые писали, чтобы она морковку себе засунула между ног и другую грязь. Я не осуждаю — это ее жизнь, ее выбор, она этим зарабатывала. Я изначально сказал, что такое не приемлю. Мне стыдно было бы заикнуться своим родителям, что я встречаюсь с девушкой, которая работала в такой сфере. Я считаю, когда финансовые трудности, можно чем-то другим заработать, в первую очередь, головой, а не телом. Этот эскорт, веб-камеры и прочее — полная грязь, и такую грязь я никогда не впущу в свою жизнь», — подытожил «Штрих»....