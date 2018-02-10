| | Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске
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Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - У него уже есть шикарный проект, который они разработали вместе с дизайнером, и Лёше не терпится поскорее вернуться в Минск, чтобы заняться ремонтом своего гнездышка.
Алексей Чайчиц:- Друзья, хотел показать вам работу и дизайн для моей квартиры в городе Минск, совсем недавно получил ключи от новостройки в районе Грушевки и вместе с дизайнером работали над этим проектом, жду момента когда смогу начать ремонт и воплотить 3D макет в реальность, данная квартира была моей мечтой, которую имеет каждый провинциальный Беларус и в свои 23 я исполнил ее, но ждал пока дом будет сдан, как вам такая задумка? Эх жаль, что без моего присутствия не могу начать ремонт? но все же это мое гнездышко и одна из достигнутых целей которой я горжусь.
Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

Дом 2 последние слухи: Алексей Чайчиц получил ключи от квартиры в Минске

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