Дом 2 последние сплетни: Саша Филиппова покинула Дом 2

Почему так случилось?- В эфире состоялось очередное голосование на вылет.На первом месте в ТНТ-Club была Саша Филиппова. Ей же выпала и черная метка, иммунитета ей не досталось. Девушка пообещала, что будет меняться и после ухода с шоу. А из новеньких участников пришедших на прошлой неделе, выгнали Яну Лукьяненко.Саша Филиппова: - Ну что друзья, вот и все)?Хочется сказать что это не конецэто только начало????Спасибо всем кто поддерживал меня на проекте)?Кто смеялся со мной, кто плакал? Я не нашла любовь но я обрела хороших друзей)?Ну а я буду меняться дальше и делать так чтобы с меня брали пример?Дом 2 я ещё вернусь??Ваша московская плюшка??...