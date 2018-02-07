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Дом 2 последние сплетни: Саша Филиппова покинула Дом 2

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - В эфире состоялось очередное голосование на вылет.
На первом месте в ТНТ-Club была Саша Филиппова. Ей же выпала и черная метка, иммунитета ей не досталось. Девушка пообещала, что будет меняться и после ухода с шоу. А из новеньких участников пришедших на прошлой неделе, выгнали Яну Лукьяненко.
Саша Филиппова: - Ну что друзья, вот и все)?Хочется сказать что это не конецэто только начало????Спасибо всем кто поддерживал меня на проекте)?Кто смеялся со мной, кто плакал? Я не нашла любовь но я обрела хороших друзей)?Ну а я буду меняться дальше и делать так чтобы с меня брали пример?Дом 2 я ещё вернусь??Ваша московская плюшка??

Дом 2 последние сплетни: Саша Филиппова покинула Дом 2

Дом 2 последние сплетни: Саша Филиппова покинула Дом 2

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