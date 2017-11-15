Дом 2 последние новости: Нелли Ермолаева впервые стала мамой

Почему так случилось?- Экс-участница Дом 2 родила сына в одной из клиник США.Радостной новостью она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram: "Я сейчас на другой планете, в другом измерении … Просто в космосе … #ямама Спасибо всем огромное за поздравления!".Сейчас мама и малыш отлично себя чувствуют. Известно, что роды прошли без осложнений.Нелли уже успела поделиться первым фото новорожденного, собрав массу поздравлений и теплых пожеланий в комментариях.Нелли и Кирилл Андреев раскрыли имя сына. "9.02.2018 ?Появился на свет Андреев Мирон Кириллович ?"- написала Нелли....