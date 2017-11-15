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Дом 2 последние новости: Нелли Ермолаева впервые стала мамой

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Экс-участница Дом 2 родила сына в одной из клиник США.
Радостной новостью она поспешила поделиться с подписчиками в Instagram: "Я сейчас на другой планете, в другом измерении … Просто в космосе … #ямама Спасибо всем огромное за поздравления!".
Сейчас мама и малыш отлично себя чувствуют. Известно, что роды прошли без осложнений.
Нелли уже успела поделиться первым фото новорожденного, собрав массу поздравлений и теплых пожеланий в комментариях.
Нелли и Кирилл Андреев раскрыли имя сына. "9.02.2018 ?Появился на свет Андреев Мирон Кириллович ?"- написала Нелли.
Дом 2 последние новости: Нелли Ермолаева впервые стала мамой



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