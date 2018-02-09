Дом 2 последние слухи: Маргарита Овсянникова провалила детектор лжи

Почему так случилось?- История с темным прошлым Марго Овсянниковой началась несколько месяцев назад.Тогда говорили, что до проекта девушка занималась эскорт-услугами. Сама Марго этот факт отрицала. Однако Саймон Марданшин слухам поверил и отказался от красавицы, с которой находился на тот момент в паре. Недавно ребята снова сошлись. Но счастье продлилось недолго. Саймон снова начал припоминать любимой «грехи молодости». Именно тогда красавице и предложили пройти детектор лжи, на что она, под влиянием эмоций тут же согласилась. Хотя потом, похоже, пожалела. Во всяком случае, в последних эфирах девушка уже не выглядела столь смелой и решительной, как раньше.Сейчас, как известно, Марго вернулась на Поляну и даже успела пройти испытание на полиграфе. Но девушка провалила детектор лжи.Марго Овсянникова призналась, что в прошлом работала в эскорт-агентстве."Мне было страшно об этом говорить, но когда сказала - стало легче, – поделилась Марго. – Думаю, что Саймон сильно обиделся, потому что я его обманывала. Надеюсь когда мы встретимся и поговорим, он снова начнёт мне верить и мы будем самой красивой парой на проекте. Главная проблема не в моем прошлом, а в том, что я его обманывала.Как всегда я скрываю свои настоящие чувства, вот такая я, улыбаюсь вам. Пытаюсь быть сильной, а в душе такая слабая я сейчас.Но вы даже не можете представить что у меня в душе. И как мне сложно.Да, это было в моей жизням и так обидно что мой самый близкий человек отреагировал именно так и не поддержал меня в самый сложный момента говорил что принимает"....