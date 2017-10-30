Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие

Авария произошла возле села Фундул Галбеней Хынчештского района.23-летнего водителя автомобиля доставили в районную больницу Хынчешт с многочисленными травмами и переломами. Водитель микроавтобуса и его пассажиры не пострадали.Полиция выясняет обстоятельства аварии...