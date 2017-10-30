| | Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие
События

Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся с автомобилем в Хынчештском районе: есть пострадавшие
Авария произошла возле села Фундул Галбеней Хынчештского района.

23-летнего водителя автомобиля доставили в районную больницу Хынчешт с многочисленными травмами и переломами. Водитель микроавтобуса и его пассажиры не пострадали.

Полиция выясняет обстоятельства аварии...

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