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События

Волгоградка привязала 15-летнюю дочь цепью из-за свиданий

В Волгоградской области мать привязала несовершеннолетнюю дочь мощной цепью. Таким образом женщина пыталась оградить 15-летнюю девочку от ранних свиданий с мальчиками.
Волгоградка привязала 15-летнюю дочь цепью из-за свиданий
Жительница Волгограда в воспитательных целях решилась на радикальные меры. Она привязала свою родную дочь мощной цепью к батарее в квартире. Причина поступка скрывалась в том, что женщина пыталась оградить 15-летнюю наследницу от ранних свиданий с лицами противоположного пола. Тем более, что от таких встреч начала страдать успеваемость девятиклассницы в школе.Мать не нашла другого выхода прекратить неоднократные встречи несовершеннолетней дочери, но теперь ей предстоит объяснить все свои идейные соображения сотрудникам полиции. Как только девочка оказалась без цепи на ноге, она побежала в полицию и попросила помощи у стражей порядка. Девочка в настоящее время отправлена в больницу с психологической травмой...

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