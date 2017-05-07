| | В многоэтажке Бийска рухнула 200-килограммовая вытяжка на крышу
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В многоэтажке Бийска рухнула 200-килограммовая вытяжка на крышу

В многоэтажном доме Бийска крыша не выдержала 200-килограммовой вытяжки и рухнула. Жильцы услышали грохот и в испуге начали покидать спешно свои квартиры, спасаясь от завалов.
В многоэтажке Бийска рухнула 200-килограммовая вытяжка на крышу
По оперативным данным пострадавших нет, квартира в которой потолок не выдержал обрушения, в момент падения была пустой. Владельцы квартир с восьмого этажа начали немедленно покидать свои обители, подумав, что грохот признак землетрясения в Бийске. После того, как была проведена проверка, стало понятно, что на чердак многоэтажки упала крыша под весом 200-килограмовой вытяжки, упавшей по непонятным причинам.Как сообщили коммунальщики, трещин в перекрытии крыши дома нет, вытяжку в ближайшие дни поставят на место, чтобы она под тяжелым весом не создала более масштабные разрушения. Сотрудники ЖЭКа сообщили, что плановый ремонт крыши был назначен на 2018 год, но для этого нужно было получить определенный документ из экспертных ведомств...

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