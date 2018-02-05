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В Кургане мать оставила младенца на рельсах

9 февраля на рельсах ЖД станции Лебяжья, что в Сибирской Курганской области, работники станции обнаружили новорожденного ребенка. Погибшему было не более суток.
В Кургане мать оставила младенца на рельсах
Правоохранительные органы Курганской области ведут розыск роженицы, которая бросила своего ребенка на железнодорожных рельсах. Внешность подозреваемой известна, как сообщили в Курганском отделе министерства внутренних дел России. Женщина возрастом от 20-ти до 30-ти лет, рост небольшой, около 160 см, внешность азиатская и волосы черного цвета. На роженице была надета серая куртка и сапоги белого цвета. На голове была белая связаная шапка, женщина была обута в черные сапоги на низком ходу. Присутствуют выделяющиеся приметы, это пирсинг в носу.Были допрошены свидетели, которые рассказали, что видели похожую на вышеописанные приметы женщину, которая ехала в электричке №6309 «Макушино Курган». Девушка ехала в Курган восьмого февраля и была пока еще беременна.Полиция настоятельно просит тех, кто видел подозреваемую, позвонить в полицию...

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