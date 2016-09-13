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События

Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине

Потенциального насильника из Молдовы схватили на Украине
По данным украинской Государственной пограничной службы, мужчину остановили в пункте пропуска «Кучурган» при попытке въезда на Украину.Во время пограничного контроля сработала база данных Интерпола. Как выяснили пограничники Белгород-Днестровского отряда, этого гражданина разыскивают в Молдове с января 2018 для привлечения к уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище, похищение человека и изнасилование.Отмечается, что с момент объявления в розыск и до сего момента обвиняемый скрывался на территории Приднестровья.Задержанный был передан представителям Национальной полиции Украины. Будет решаться вопрос о его экстрадиции в Молдову...

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