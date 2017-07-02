Единственный в мире: в Украине видели уникальный Porsche

В Украине был замечен Porsche 911 Slantnose в тюнинге Gemballa. Как позже стало известно, такой Porsche 911 Slantnose от Gemballa существует в одном-единственном экземпляре. Недавно его продавали на аукционе в США со стартовой ценой в 99 500 долларов.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на autotheme.info.
Полное название модели – Porsche 911 RS America Gemballa RSR 3.8 Slantnose. В основе его лежит и так редкое купе Porsche 911 RS America в 964-м кузове.
Купе Порше оснащено 3,8-литровой оппозитной шестеркой, мощность которой подняли с 300 до 375 л. с. Мотор крутится до 7150 об/мин, а максимальный крутящий момент составляет 380 Н•м. Максимальная скорость превышает 280 км/ч.
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