В Омском регионе проверят работу всех лесхозов

Специалисты уже посетили Большереченский и Саргатский районы. Также в региональном правительстве проанализировали работу Любинского, Омского и Степного лесхозов. На очереди — Тара. Туда рабочая группа отправится на этой неделе.До конца февраля специалисты дадут оценку деятельности всем 23 лесхозам.Как отметили в Главном Управлении Лесного хозяйства Омской области, по итогам прошлого года все мероприятия в рамках года экологии полностью реализованы. Есть положительные тенденции и при тушении пожаров.В лесах за 2017 зафиксировано 285 возгораний. 98% процентов из них ликвидированы в течении первых суток, а это означает, что огонь не успел распространиться и вплотную подойти к населенным пунктам...