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Экономика

Суд признал коммерческий банк "Канский" банкротом

Суд признал коммерческий банк \"Канский\" банкротом
Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил требования Центробанка о признании КБ «Канский» банкротом. Материалы дела были опубликованы на сайте высшей инстанции 12 февраля.«Суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер», — говорится в сообщении.В документах сказано, что ЦБ требовал назначить конкурсным управляющим кредитной организации КБ «Канский» ООО Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Суд удовлетворил ходатайство регулятора.После того, как банковскую организацию лишили лицензии, в КБ «Канский» назначили временную администрацию. Согласно проведенному ей расчету, стоимость имущества банка (1,9 млрд рублей) недостаточна для погашения обязательств перед кредиторами (2 млрд рублей).Напомним, в середине декабря Центробанк отозвал лицензию у коммерческого банка «Канский». Причиной стала «полная утрата капитала, вызванная неэффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля банка».В феврале текущего года в ГУ МВД по краю сообщили, что двух топ-менеджеров банка «Канский» подозревают в растрате денег вкладчиков. Речь идет о сумме более 20 млн рублей...

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