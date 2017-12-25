| | "Несогласным пришлось пересесть на другие автобусы": власти утвердили новую схему маршрута № 81
Экономика

"Несогласным пришлось пересесть на другие автобусы": власти утвердили новую схему маршрута № 81

\"Несогласным пришлось пересесть на другие автобусы\": власти утвердили новую схему маршрута № 81
В департаменте транспорта обнародовали итоги опроса жителей Красноярска об изменении маршрута № 81. По данным мэрии, большинство горожан поддержали изменения и согласовали новую схему.Автобусы этого маршрута много лет ходили по одной схеме, но в конце прошлого года ее изменили из-за пожеланий жителей микрорайонов Звёздный и Иннокентьевский, а также улицы Батурина. В частности, автобусы перестали заезжать на популярную у большинства остановку «Планета» (возле нее находится одноименный ТРЦ). Теперь по Советскому району они едут по следующей схеме: ул. Воронова — пр. Комсомольский — ул. 9 Мая — ул. Водопьянова — ул. Молокова — ул. Батурина — Междугородний автовокзал.В течение месяца новый маршрут тестировали специалисты: проводили анкетирование пассажиров, изучали транзакции транспортных карт, опрашивали жителей района. В мэрии сообщили, что более 92% пассажиров маршрута № 81 поддержали измененную схему движения и просили сохранить ее в новом виде.«Несмотря на то, что большинство жителей высказало мнение за сохранение новой схемы движения маршрута, были и несогласные. Мы проанализировали их претензии и пришли к выводу, что транспортная доступность для таких пассажиров не нарушилась, просто пришлось поменять номер маршрута», — пояснил начальник отдела организации перевозок департамента транспорта Игорь Манченко.На маршруте № 81 работают автобусы среднего класса, вместимостью до 70 пассажиров. Ежедневно на линию выходит 17 автобусов с интервалом движения в часы пик 8–10 минут.О движении общественного транспорта можно узнать на сайте: www.mu-kgt.ru, по телефону Call-центра: 223–55–56, центральной диспетчерской службы: 256–84–00 (круглосуточно). Все обращения по работе пассажирского транспорта принимаются по телефону: 256–84–04...

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