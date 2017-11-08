| | Долг по зарплате в Приморье снизился в 2017 году на 18%
Экономика

Долг по зарплате в Приморье снизился в 2017 году на 18%

Долг по зарплате в Приморье снизился в 2017 году на 18%
«Задолженность по заработной плате сложилась в девяти организациях края, обследуемых Приморскстатом, на 1 января 2018 года составила 472,1 млн рублей (по сравнению с данными на 1 января 2017 года снижение на 104,7 млн рублей). Наибольший объем задолженности приходится на ОАО “Радиоприбор” — 398,2 млн рублей (84,3% в общем объеме задолженности)», — сообщили в администрации. Там напомнили, что в 2016 году власти перечислили заводу 178 млн рублей на погашение долга по зарплате.Проблему такой задолженности в регионе решают в том числе с привлечением прокуратуры, следствия, гострудинспекции и других федеральных структур, а федерация профсоюзов дважды в месяц направляет в департамент труда и соцразвития данные мониторинга о ситуации на рынке труда, чтобы оценить реальное положение дел в организациях края.Созданный в 1958 году «Радиоприбор» — одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода...

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Экономика

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