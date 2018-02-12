Производитель комсомольских \"Суперджетов\" рассказал о датчиках скорости

По данным ТАСС, в документе «Информация о безопасности полётов», в том числе, проанализированы семь инцидентов с комсомольскими Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Все они произошли в период интенсивных снегопадов в Москве 4—5 февраля и так или иначе связаны с тем, что показатели скорости самолёта на датчиках различались. Более того, с 2011 года Росавиация зарегистрировала 14 подобных инцидентов с SSJ-100.В пресс-службе АО «Гражданские самолёты Сухого» ответили, что во всех семи эпизодах системы предупреждения сработали в штатном режиме. Обогрев датчиков скорости включается автоматически ещё при нахождении самолёта на земле, поэтому полная потеря контроля над этим показателем невозможна.«Благодаря надёжной работе всех систем самолётов SSJ100, призванных обеспечить максимальную безопасность пассажиров, в случаях возникновения подозрения на возможность частичного обледенения датчиков скорости на раннем этапе руления и начала разбега срабатывал соответствующий индикатор. Система не позволяла самолёту подняться в воздух, обеспечивая главный приоритет — безопасность пассажиров. То есть, системы предупреждения самолёта SSJ100 сработали в штатном режиме», — отметили в пресс-службы АО «ГСС».Как писало РИА «Восток-Медиа», самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Подмосковье незадолго после вылета из Домодедово в Орск 11 февраля. На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все погибли. По официальным данным МАК, эксперты которого расшифровали показатели самописца, катастрофа могла произойти из-за обледенения датчиков скорости: их обогрев был выключен...