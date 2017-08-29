Facebook предлагает своим пользователям загрузить троян

В официальном клиенте Facebook есть функция Protect. Представители соцсети преподнесли ее как механизм защиты конфиденциальной информации в сети. На деле же за ней скрывается VPN-клиент, собирающий персональные данные пользователей.Технология VPN позволяет получить некоторую анонимность в сети. Говоря простым языком, он скрывает данные пользователей и подменяет их. То есть, технология должна защищать людей и не дать их конфиденциальной информации попасть в чужие руки. Facebook использует VPN иначе. Соцсеть собирает весь трафик, проходящий через их серверы под предлогом улучшения собственных сервисов. Судя по всему, речь идет о том, чтобы показывать людям более релевантную рекламу и посты.Эту информацию Facebook не скрывает. О слежке сказано в описании к приложению Onavo Protect. Тому самому VPN-клиенту, который Facebook купила для сбора пользовательских данных.«Чтобы обеспечить достаточный уровень защиты наших клиентов, Onavo использует VPN. Это позволяет создать безопасное соединение с нашими серверами. Также Onavo собирает ваш мобильный трафик. Это помогает нам улучшать наши сервисы, анализировать то, как вы используете свои сайты, приложения и какую информацию через них передаете. Так как наша компания является частью Facebook, мы используем полученные данные для улучшения сервисов соцсети».По сути, Onavo будет вести себя, как троянская программа. Вирус, который собирает данные о пользователи и передает их третьему лицу. Разница лишь в том, что Facebook этого не скрывает. Но при этом стесняется и прячет этот абзац описания в труднодоступных местах.Конечно, некоторые пользователи готовы отказаться от приватности ради бесплатного VPN-клиента. Чтобы получить доступ к иностранным сайтам и сервисам, например. Но большинство наверняка даже не узнает, что за ними следят. При этом стоит понимать, что через VPN сотрудники Onavo смогут получить много личной информации. В том числе, и то, какие приложения запускает человек и как именно их использует.По данным TechCrunch, Onavo установили уже 33 миллиона пользователей. Из них 38% iOS и 62% на Android.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...