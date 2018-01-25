Хакер Coolstar сообщил дату выхода Cydia для iOS 11

Хакер Coolstar анонсировал скорый релиз Cydia для iOS 11. Разработчик nullpixel подтвердил это, показав в Твиттере скриншот Cydia, запущенного на iPhone X.Cydia – это специализированное приложение для упрощенной загрузки и установки твиков, то есть утилит и программ, расширяющих возможности операционной системы Apple. Проще говоря, App Store для джейлбрейкеров.Cydia для iOS 11 выйдет 15 февраля. То есть уже в ближайшую пятницу. Для работы с ним понадобится iPhone или iPad с джейлбрейком Electra.Разработчик отметил, что пока приложение не полностью адаптировано под iPhone X и будет доработано после релиза.Стоит отметить, что Cydia от Coolstar будет отличаться от официальной версии приложения. В нем нельзя будет покупать платные твики. Также неизвестно, будет ли в нем поддержка Cydia Substrate – компонента, необходимого для нормальной работы твиков. Скорее всего, Coolstar предложит какую-нибудь альтернативу, раз уж он смог адаптировать Cydia под iOS 11.Загружать и устанавливать твики можно уже сейчас, но только вручную. Это требует определенных навыков. Многих пользователей от взлома своих устройств отталкивают именно сложности, с которыми им придется столкнуться при модификации операционной системы. С выходом Cydia для iOS 11 все станет намного проще. Осталось лишь дождаться его.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...