Компания Apple ведёт переговоры с китайским производителем карт памяти

Известно, что Apple готовы закупать только высококачественную продукцию. Представители китайской компании отметили, что поставки карт памяти американскому гиганту помогут им усовершенствовать качество всей своей продукции. Yangtze Memory Technologies — это малоизвестная китайская компания, для которой сделка с таким гигантом как Apple, означает удачу, даже если первые заказы будут небольшими.
Apple планирует использовать эти карты в новых моделях iPhone и других продуктах для продажи только на внутреннем рынке Китая. После США и Европы, Китай — третий по величине рынок Apple. Почему Apple решились на такие переговоры — пока неясно. В конце концов, хорошо известно, что иностранные технологические компании в Китае подвергаются немалому давлению. Представители обеих компаний воздерживаются от подробных комментариев. Но можно сказать с уверенностью, что такая сделка позволит Apple укрепиться в Китае...