Интернет взорвали мемы о достижениях России

В многочисленных интернет-мемах отечественные пользователи публикуют различные неповторимые человеческие творения с хэштегом: «А как тебе такое, Илон Маск?». К слову, неповторимые они, потому что мало кому придет в голову сделать что-нибудь подобное. В пабликах соцсетей можно увидеть отечественные украшения сельских дворов, спиртовой градусник, пробку под ручкой крышки для кастрюли, книги в роли подставок для столов и прочие грандиозные воплощения фантазии российского народа.
Юмористическими мемами отечественное интернет-сообщество ответило на запуск американской компанией SpaceX электроавтомобиля в космос...