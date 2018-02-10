| | Интернет взорвали мемы о достижениях России
Наука

Интернет взорвали мемы о достижениях России

Интернет-сообщество в восторге от мемов о российских достижениях, являющихся пародией на запуск американской компанией SpaceX автомобиля Tesla на орбиту Земли. Пользователи сети уважают успехи Илона Маска, однако они не смогут так поднять настроение, так творчество простого народа.
Интернет взорвали мемы о достижениях России


В многочисленных интернет-мемах отечественные пользователи публикуют различные неповторимые человеческие творения с хэштегом: «А как тебе такое, Илон Маск?». К слову, неповторимые они, потому что мало кому придет в голову сделать что-нибудь подобное. В пабликах соцсетей можно увидеть отечественные украшения сельских дворов, спиртовой градусник, пробку под ручкой крышки для кастрюли, книги в роли подставок для столов и прочие грандиозные воплощения фантазии российского народа.
Интернет взорвали мемы о достижениях России


 
Интернет взорвали мемы о достижениях России


 
Интернет взорвали мемы о достижениях России


 
Интернет взорвали мемы о достижениях России


Юмористическими мемами отечественное интернет-сообщество ответило на запуск американской компанией SpaceX электроавтомобиля в космос...

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