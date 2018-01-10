Спецслужбы США не советуют пользоваться китайскими смартфонами

Спецслужбы США дают жителям настойчивые рекомендации не пользоваться смартфонами китайской компании Huawei.По их мнению, это способствует риску шпионажа и утечки данных.Представители Huawei отрицают данный факт, заявив, что их технологии не представляют подобной угрозы.В сенате также обеспокоены данным вопросом влияния Китая через технологии на США. Так, сенатор Ричард Берр уверено заявляет, что компания Huawei имеет тесные связи с китайским правительством, что и может повлиять на утечку важной информации американцев.Стоит отметить, что в январе текущего года компания по производству гаджетов заключила с американским мобильным оператором сделку о продаже смартфонов на их территории. Однако компания оператора все же отрицательно отреагировала на данное предложение. Они также придерживаются того мнения, что Huawei работает со спецслужбами Китая...