| | Во «ВКонтакте» появились новые стикеры ко Дню Влюблённых
Наука

Во «ВКонтакте» появились новые стикеры ко Дню Влюблённых

В социальной сети «ВКонтаке появились три вида новых стикеров ко Дню Влюблённых. Интернет-пользователям предлагается «Это просто любовь» с Дональдом Даком и Дейзи, «Поросёнок Тимоша» и «Кошачьи нежности».
Во «ВКонтакте» появились новые стикеры ко Дню Влюблённых


Все эти наборы можно приобрести в магазине стикеров за 9 голосов каждый. В описании говорится, что «Это просто любовь» посвящён описанию чувств, как они есть, чтобы интернет-пользователи познакомились с проявлениями. «Поросёнок Тимоша» призывает не скрывать чувств, умиляя своим видом. «Кошачьи нежности» - об Амуре и Мие, кошках разных пород, которые всё равно нашли друг друга и полюбили.
Пользователям «ВКонтакте» больше всего приглянулся «Поросёнок Тимоша». Об «Это просто любовь» некоторые отозвались, что слегка поднадоела «диснеевская» тематика, а «Кошачьи нежности» не совсем впечатлили по рисовке, как сообщает VistaNews...

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