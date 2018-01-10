Во «ВКонтакте» появились новые стикеры ко Дню Влюблённых

В социальной сети «ВКонтаке появились три вида новых стикеров ко Дню Влюблённых. Интернет-пользователям предлагается «Это просто любовь» с Дональдом Даком и Дейзи, «Поросёнок Тимоша» и «Кошачьи нежности».Все эти наборы можно приобрести в магазине стикеров за 9 голосов каждый. В описании говорится, что «Это просто любовь» посвящён описанию чувств, как они есть, чтобы интернет-пользователи познакомились с проявлениями. «Поросёнок Тимоша» призывает не скрывать чувств, умиляя своим видом. «Кошачьи нежности» - об Амуре и Мие, кошках разных пород, которые всё равно нашли друг друга и полюбили.Пользователям «ВКонтакте» больше всего приглянулся «Поросёнок Тимоша». Об «Это просто любовь» некоторые отозвались, что слегка поднадоела «диснеевская» тематика, а «Кошачьи нежности» не совсем впечатлили по рисовке, как сообщает VistaNews...