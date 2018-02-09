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Наука

Во «ВКонтакте» можно проверить совместимость людей

По случаю Дня влюблённых социальная сеть «Вконтакте» запустила новую функцию, позволяющую проверить совместимость с любым конкретным пользователем. Система анализирует информацию, указанную в определённом профиле с данными, указанными на странице автора запроса.
Во «ВКонтакте» можно проверить совместимость людей


Если верить разработчикам, то новый опционал позволит узнать, насколько тот или иной человек подходит пользователю. Запросить проверку можно путём нажатия соответствующей кнопки, появившейся в аккаунте. Обязательным условием успешной обработки запроса является доступность личной информации пользователя.
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