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Названы страны, в которых откроются новые штабы НАТО

Названы страны, в которых откроются новые штабы НАТО
Новые командные центры будут управлять логистикой.

Новое командование Объединенных сил для Атлантики создано специально для защиты морских линий связи между Северной Америкой и Европой, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили решение о создании двух новых командных структур. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда в среду, 14 февраля.

"Мы приняли решение о модернизации командной структуры НАТО. Безопасность среда в Европе изменилось, и НАТО реагирует", – отметил Столтенберг.

В частности, НАТО создаст новое командование Объединенных сил для Атлантики, чтобы защитить морские линии связи между Северной Америкой и Европой. Также будет создано новое командование для поддержки логистики и военной мобильности.

Столтенберг уточнил, что решение относительно местонахождения новых структур и количества персонала будет принято в июне.

"Министры обсудили запуск двух новых командных структур Альянса. Решение об их местонахождении и необходимый уровень персонала будет принято на следующей министерской встрече в июне", – сказал он.

Министры также одобрили решение создать Центры кибербезопасности в центральном объединенных военных сил НАТО в Европе (SHAPE), который расположен в бельгийском Монсе.

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Ранее сообщалось, что НАТО может создать два новых командных центра – один из них появится в Германии, другой – в США. В частности, на немецкий центр будет возложена ответственность в области логистики войск, военной техники и оборудования...

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