Dyson выпустит минимум три электромобиля

Модельный ряд электрокаров компании Dyson будет состоять как минимум из трех автомобилей. Первый из них станет пилотным проектом для испытания компании, а тираж новинки будет небольшим.Раньше стало известно, что электрокары от Dyson получат твердотопливные батареи собственной разработки. Но первая модель ими не будет оснащаться. В конце минувшего года из компании ушла Энн-Мари Сестри, которая курировала направление по разработке такого вида аккумуляторов. Она присоединилась к фирме после покупки ей производителя аккумуляторов Sakti3. Но все же Dyson собирается внедрить аккумуляторы на грядущие модели.О том, что изготовитель пылесосов намерен разработать электромобили, известили осенью 2017 года. Тогда было заявлено, что компания трудится над авто уже три года. Dyson инвестирует в проект 2 млрд фунтов стерлингов, что пойдет на постройку электрокара и твердотопливных батарей...