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Экономика

Dyson выпустит минимум три электромобиля

Модельный ряд электрокаров компании Dyson будет состоять как минимум из трех автомобилей. Первый из них станет пилотным проектом для испытания компании, а тираж новинки будет небольшим.
Dyson выпустит минимум три электромобиля


Раньше стало известно, что электрокары от Dyson получат твердотопливные батареи собственной разработки. Но первая модель ими не будет оснащаться. В конце минувшего года из компании ушла Энн-Мари Сестри, которая курировала направление по разработке такого вида аккумуляторов. Она присоединилась к фирме после покупки ей производителя аккумуляторов Sakti3. Но все же Dyson собирается внедрить аккумуляторы на грядущие модели.
О том, что изготовитель пылесосов намерен разработать электромобили, известили осенью 2017 года. Тогда было заявлено, что компания трудится над авто уже три года. Dyson инвестирует в проект 2 млрд фунтов стерлингов, что пойдет на постройку электрокара и твердотопливных батарей...

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