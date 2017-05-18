И одежда расцветет весной, стоит добавить к ней яркую вышивку!

К весне обновляется не только природа, но и человек. Хочется каких-то добрых изменений, новых образов, новых впечатлений. И, конечно, именно весной, тянет сменить имидж и обновить гардероб. Не все могут позволить себе кардинальные решения. Например, взять и полностью выбросить старые вещи и купить новые. Да совсем и необязательно это делать. Достаточно добавить к своим нарядам пару-тройку оригинальных вещей и весь гардероб заиграет яркими красками.Чтобы порадовать себя красивой одеждой не обязательно скупать все новинки в дорогих бутиках, отдавая за это баснословные деньги. Современные технологии делают доступными интересные методы нанесения на одежду, например,. Раньше это была технология, которая использовалась для больших тиражей на швейных фабриках. Но сегодня каждый может позволить себе сделать вышивку на одежде в единственном экземпляре или для небольшой компании друзей.Машинная вышивка для себя и друзейСебя баловать тоже надо. И речь не только о вкусных пирожных. Сделайте себе подарок, то что вам давно хотелось, то, что нельзя будет найти в магазинах. Машинная вышивка по индивидуальному заказу – это воплощение ваших фантазий на одежде. Такое украшение используют практически на любой детали гардероба, в том числе и на аксессуарах. Вы можете сделать шикарный рисунок на куртке, вышить элегантный узор на платье, оставить инициалы на галстуке. Вариантов огромное количество, вашей фантазии есть, где развернуться.Стоит только учесть один технический момент. Если вам нужна вышивка на готовом изделии, то модель должна быть такой формы, чтобы ее можно было запялить. Машинная вышивка, как и ручная, делается с помощью иголок, поэтому ткань будет прокалываться насквозь. Про это тоже не стоит забывать при выборе модели под нанесение. Если вы хотите сделать вышивку на куртке, где есть еще и подкладка, то имейте ввиду, что иголка будет протыкать не только кожу, но и подкладку в том числе.Если вы сами можете создавать красивую одежду, то машинная вышивка станет для вас хорошим решением добавить в дизайн свою изюминку. Украсить платье весенними узорами, расшить юбку бабочками и цветочками. Ваши задумки легко воплотятся в жизнь и оживут на ткани. Не стоит думать, что вышивка – это только для женской одежды. Она также гармонично вписывается и в мужской гардероб, просто изображение выбирается более строгое. Компьютернаяможет быть в виде инициалов, спортивных эмблем. Для вышивки на мужских куртках и кофтах выбирают изображение животных, языки пламени и другие брутальные картинки.Корпоративный стиль и машинная вышивкаМашинная вышивка хорошо прижилась не только в одежде модниц и модников, но и в рабочей форме многих организаций. Ее можно увидеть на халатах в больницах, на фартуках в ресторанах, на бейсболках и поло. Дело тут не только в красоте, но и в качестве нанесения:Вышивка не смывается и не стирается. Это самое надежное нанесение для ткани.Рисунок не выцветает на солнце и не тускнеет после стирки.Нити очень прочно и аккуратно держатся на материале и будут торчать в разные стороны.Машинная вышивка делается быстро, качественно и доступно.Данное нанесение подходит как для больших тиражей, так и для единичного заказа.Для корпоративной одежды выбирают не зайчиков и котиков, а изображения, которые подчеркивают принадлежность человека к организации. Чаще всего, используется, название компании. Логотип переносится непосредственно на одежду, но можно также сделать нашивки и затем самостоятельно пришивать их на любые изделия. Фирменную символику вышивают не только на униформе, но и на полотенцах, халатах, пледах, скатертях, салфетках. Их можно использовать в работе гостиниц, спа-салонов, ресторанов. Красивые вещи создают уютную атмосферу, подчеркивают хороший вкус хозяев.Даже если за коном все еще лежит снег и морозы не хотят уходить, вы можете приблизить свою собственную весну. Любой наряд заиграет яркими красками, если в нем есть красивая вышивка. Качество машинной вышивки ничуть не уступает кропотливой ручной работе. В некоторых моментах она даже значительно выигрывает, так как может передавать сложные элементы и делать это достаточно оперативно. Машинная вышивка – это на самом деле стильно и красиво. Сделав ее один раз, вам захочется снова и снова.