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Женщина-кошка открыла секрет своей своеобразной внешности впервые

Джоселин Вилденштейн, которая всем известна, как Женщина-кошка, раскрыла тайну своей загадочной внешности. До этого времени многие поклонники были уверены, что девушка сделала немало пластических операций на лице.
Женщина-кошка открыла секрет своей своеобразной внешности впервые


 Женщина-кошка сообщила журналистам, что за всю свою жизнь ни разу не ложилась на операционный стол пластических хирургов. Она объяснила, что специфическая форма ее лица свидетельствует о швейцарских родственных корнях. Это же подтвердил и бойфренд Джоселин Вилденштейн. Парень точно уверен, что лица его спутницы ни разу не касался скальпель косметологического доктора.
Впервые за 20 лет, Джоселин собралась силами и дала полнометражное интервью на одном из порталов. В своем диалоге со СМИ, девушка также сообщила, что имеет неоспоримое сходство с популярной киноактрисой Бриджит Бордо. В настоящее время Женщина-кошка достигла 77-летнего возраста, она продолжает вести активную жизнь, хоть и вне экрана...

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