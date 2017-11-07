| | Нелли Ермолаева рассказала о здоровье своего новорожденного сына
Шоу-Биз и культура

Нелли Ермолаева рассказала о здоровье своего новорожденного сына

Нелли Ермолаева рассказала о здоровье своего новорожденного сына
Быть родителями - это волшебно. Ты самый лучший муж и Папа на свете. Сегодня у нас был первый приём у нашего педиатра. Как же на душе спокойно, когда все анализы и тесты в норме! При выписке из госпиталя мы сдавали тест на билирубин, мы особо не переживали, тк по цвету кожи сразу видно, у ребёночка есть желтушка или нет. У нас Слава богу все в порядке. Мирошка здоровенький малыш. Слава богу. Педиатр рекомендовал уже совершать прогулки к океану, в парк, но не в рестораны и магазины конечно! С завтрашнего дня пойдём гуляяять.
[Автор: Нелли Ермолаева]
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