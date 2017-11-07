Нелли Ермолаева рассказала о здоровье своего новорожденного сына

Быть родителями - это волшебно. Ты самый лучший муж и Папа на свете. Сегодня у нас был первый приём у нашего педиатра. Как же на душе спокойно, когда все анализы и тесты в норме! При выписке из госпиталя мы сдавали тест на билирубин, мы особо не переживали, тк по цвету кожи сразу видно, у ребёночка есть желтушка или нет. У нас Слава богу все в порядке. Мирошка здоровенький малыш. Слава богу. Педиатр рекомендовал уже совершать прогулки к океану, в парк, но не в рестораны и магазины конечно! С завтрашнего дня пойдём гуляяять....