В Париже лучшей стала девушка из Владивостока

На международном чемпионате парикмахеров HCF Trophy лучшей стала девушка из Владивостока. Мероприятие проходило в Париже.В Париже проходил ежегодный международный чемпионат парикмахерского искусства HCF Trophy, в котором принимали участие представители со всего мира. Известно, что финалисткой соревнования стала жительница Владивостока Анна Ковалева.Такую информация пакрикмахер-стилист распространила на своей страничке в социальной сети Instagram. Кроме того, девушка сообщала, что шла к победе не одна, а с целой творческой командой. Ковалева рассказала, что в 2018 году в финал престижного конкурса прошли сразу трое представителей России, что свидетельствует о высоком мастерстве наших мастеров, ведь сейчас в мире отношение ко всему русскому очень не однозначное.Известно, что российские мастера парикмахерского искусства всегда высоко ценились в мире. Многие представители России работают с моделями в популярных мировых домах мод или с голливудскими знаменитостями. Как заявила сама Анна Ковалева, своей победой хочет поднять престиж нашего государства...