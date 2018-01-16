Как искусственный интеллект помогает мировому свиноводству

сегодня в 07:13Использование искусственного интеллекта для мониторинга состояния жизнедеятельности свиней является результатом недавно объявленного сотрудничества китайского интернет-гиганта Alibaba с группой Tequ и ее дочерней компанией Dekon Group, которая занимается разведением свиней в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Шестое чувство в шутку называют этот проект разработчики.Используя технологию распознавания лиц и множество информации из разных баз данных, компьютерная система будет анализировать поведение отдельных свиней, распознавать болезни и отправлять сигналы о раннем их предупреждении. «Искусственный интеллект освободит фермеров от ряда забот, увеличит их доход и сократит рабочую нагрузку», - сказал президент Alibaba Cloud Саймон Ху.Каждая свинья получит свой отдельный электронный файл, содержащий информацию, такую как раса, возраст, вес, диета и уровень активности. Анализ этих данных компанией Alibaba Cloud в сочетании с инновационными методами разведения уже позволил в ходе эксперимента снизить смертность свиней на 3 %, а свиноматки, охваченные этой программой, рождали в среднем по 13 поросят ежегодно.Хотя искусственный интеллект, по существу, заботится о благополучии инвентаря, жизнь свиней, выращенных под его бдительным взглядом, ни в коем случае не освобождает всех участников программы от стрессов. Например, если прогнозируемое количество ожидающихся поросят будет ниже, компьютер предложит забить свиноматку до оплодотворения.Китайский сектор животноводства, который в течение многих лет боролся с низкой производительностью и высокими трудозатратами, теперь стал полем конкуренции между домашними интернет-гигантами, которые видят потенциал роста в этой отрасли.Например, основатель интернет-платформы NetEase Ding Lei начал выращивать не ГМО-свиней в 2009 году. Об этом было публично объявлено во время прошлогодней интернет-конференции в городе Wuzhen в восточном Китае, когда Дин презентовал группе китайских магнатов технологии с его собственной программой размножения. (Источник: Sixth Tone)...