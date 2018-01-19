Lamborghini рассказал о перспективах выпуска нового кроссовера

Компания Lamborghini не исключает разработку кроссовера, уступающего по размерам Urus. Однако пока этот проект официально не подтвержден. Об этом корреспонденту Autonews рассказал генеральный директор и председатель правления Automobile Lamborghini Стефано Доменикали. Он добавил, что в любом случае такая машина точно не появится на рынке до 2020 года.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на avtomir.ua.
По словам топ-менеджера, в ближайших планах компании создать гибридную модификацию своего первого кроссовера Urus. Доменикали подчеркнул, что это решение уже утверждено.
Lamborghini Urus дебютировал 4 декабря на специальном мероприятии в итальянском Сант-Агата-Болоньезе. Автомобиль снастили новым четырехлитровым бензиновым агрегатом V8 с двумя турбинами. Агрегат, сочетающийся с восьмиступенчатой автоматической коробкой, развивает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 2250-4500 об/мин).
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Lamborghini Urus способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., а его максимальная скорость составляет 305 км в час. Для сравнения, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, оснащенный 510-сильным 2,9-литровым твин-турбо V6, набирает первую «сотню» за четыре секунды. Максимальная скорость — 285 км в час...