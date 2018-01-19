| | Lamborghini задумалась над созданием второго кроссовера
Авто

Lamborghini задумалась над созданием второго кроссовера

Lamborghini задумалась над созданием второго кроссовера
Однако окончательного решения еще не приняла.

Компания Lamborghini не исключает разработку кроссовера, уступающего по размерам Urus. Однако пока этот проект официально не подтвержден. Об этом рассказал генеральный директор и председатель правления Automobile Lamborghini Стефано Доменикали. Он добавил, что в любом случае такая машина точно не появится на рынке до 2020 года, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

По словам топ-менеджера, в ближайших планах компании создать гибридную модификацию своего первого кроссовера Urus. Доменикали подчеркнул, что это решение уже утверждено.

Lamborghini Urus дебютировал 4 декабря на специальном мероприятии в итальянском Сант-Агата-Болоньезе. Автомобиль снастили новым четырехлитровым бензиновым агрегатом V8 с двумя турбинами. Агрегат, сочетающийся с восьмиступенчатой автоматической коробкой, развивает 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента (доступен в диапазоне 2250-4500 об/мин).

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Lamborghini Urus способен ускоряться с места до 100 км/ч за 3,6 сек., а его максимальная скорость составляет 305 км в час. Для сравнения, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, оснащенный 510-сильным 2,9-литровым твин-турбо V6, набирает первую «сотню» за четыре секунды. Максимальная скорость — 285 км в час...

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