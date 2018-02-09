Skoda «отправила» Superb на Марс

Компания Skoda ответила Илону Маску на запуск Tesla Roadster и опубликовала на YouTube пародийный видеоролик с запуском седана Superb Sportine на Марс. Ролик был размещен на канале компании SKODA France, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.
В ролике за рулем автомобиля сидит водитель в скафандре. При этом на дисплее мультимедийной системы высвечивается надпись: Don’t Panic, Elon! (Без паники, Илон! - ред.). Вскоре "космонавт" прибывает в Марс — маленький городок во Франции с населением в несколько сотен человек.
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После того, как водитель пообщался с местными жителями, он покидает населенный пункт вприпрыжку, имитируя тем самым низкую гравитацию.
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