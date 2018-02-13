Новую Toyota Supra рассекретили до премьеры

Гоночный концепт-кар Toyota Supra Racing дебютирует в марте на Женевском автосалоне.Онлайн-издание SupraMKV опубликовала скан японского журнала с изображением концептуального гоночного купе Toyota Supra Racing — предвестника серийной версии возрожденного спорткара Supra. Публичная премьера новинки состоится в марте в рамках Женевского автосалона.Судя по снимку, внешность Toyota Supra Racing очень близка к прототипу FT-1, представленному в 2014 году. При этом новый концепт получит гоночный кузовной обвес с задним антикрылом и дефлекторами по обоим краям переднего бампера. Плюс ко всему, у него будут желтую головную оптику, гоночные колеса с покрышками Bridgestone и заниженный дорожный просвет.«Гражданская» версия возрожденной Toyota Supra разделит шасси с родстером BMW Z4 третьего поколения — немецкие и японские специалисты в рамках соглашения о сотрудничестве совместно ведут разработку шасси для спорткара нового поколения с 2014 года.По предварительным данным, в зависимости от рынка моторная линейка включит двухлитровые «турбочетверки» мощностью 200 и 250 л.с., а также 340-сильную трехлитровую рядную «шестерку». Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат».Кроме того, у спорткара может появиться модификация с гибридной силовой установкой, созданной на базе двухлитрового агрегата, который будет работать в паре с двумя электромоторами — по одному на каждой оси...