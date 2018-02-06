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Skoda рассекретила топовую версию кроссовера Kodiaq

Skoda рассекретила топовую версию кроссовера Kodiaq
Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.

Компания Skoda рассекретила новую топовую версию кроссовера Kodiaq под названием Laurin & Klement. Публичная премьера новинки состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года. Цены на машину пока не названы. Cтоимость машины составит около 37 000 евро. Продажи машины в Европе начнутся летом 2018 года, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Автомобиль получил хромированную радиаторную решетку и корпуса внешних зеркал, а также молдинги, окрашенные в цвет кузова. Кроме того, такой кроссовер отличается фирменными логотипами на передних крыльях и особыми 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В салоне установили спортивные сиденья с комбинированной отделкой из натуральной и искусственной кожи и алькантары. Плюс ко всему, Kodiaq Sportline имеет накладки на педали из нержавеющей стали, а также логотип с названием версии на крышке перчаточного ящика.

Также доступен адаптивный круиз-контроль, система движения по заданной полосе и функция автоматической парковки.

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В моторную гамму новинки вошел 1,5-литровый бензиновый двигатель. Мощность мотора 150 лошадиных сил. Также клиентам доступен 2,0-литровый TSI с отдачей 190 лошадиных сил. Кроме этого предлагается 2,0-литровый дизельный агрегата мощностью 150 и 190 лошадиных сил. Моторы работают совместно с семиступенчатой DSG.

Skoda рассекретила топовую версию кроссовера Kodiaq

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