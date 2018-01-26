| | Появился тизерный видеоролик универсала Volvo V60 нового поколения
Авто

Появился тизерный видеоролик универсала Volvo V60 нового поколения

Появился тизерный видеоролик универсала Volvo V60 нового поколения
Основными конкурентами машины называются BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class.

Компания Volvo опубликовала первый тизерный видеоролик универсала V60 нового поколения. Также шведский бренда назвал дату официальной премьера автомобиля — 21 февраля 2018 года. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Основными конкурентами машины называются BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.

Сам ролик представляет собой историю модели, которая начинается с легендарного P1800 ES. Само видео носит носит название Designed for Generations («Разработан для поколений»). В конце ролика можно увидеть и элементы нового V60. Судя по всему машина получит новую решетку радиатора и абсолютно другой салон.

Новинку построят на платформе SPA. По неофициальным данным, универсал получит гибридную силовую установку. В ее состав войдет 2,0-бензиновый двигатель и электромотор. Мощность автомобиля составит 400 лошадиных сил. Также клиентам предложат более дешевый вариант гибридного универсала. Такая модификация получит 1,5-литровый агрегат вместе 2,0-литрового двигателя. Кроме этого клиентам предложат бензиновые и дизельные моторы.

Агрегаты на тяжелом топливе D4 и D5 развивают 190 и 235 л.с. соответственно. В бензиновую линейку войдет двигатель T5 мощностью 254 лошадиных сил. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат».

Читайте также: Появилась дата выхода электрической версии Opel Corsa

Новинка получит передовые системы безопасности шведского бренда. Большинство из них будут позаимствованы у большого кроссовера Volvo XC60. Скорее всего V60 станет самой безопасной машиной в своем классе. По прогнозам, начальная цена универсала превысит 32 000 евро.

...

Еще по теме

Volvo вывела на тесты универсал V60 нового поколения

Volvo вывела на тесты универсал V60 нового поколения

26-01-2018, 14:45
Читать
Volvo опубликовала первые изображения нового кроссовера XC60

Volvo опубликовала первые изображения нового кроссовера XC60

27-02-2017, 11:58
Читать
Первые кадры с универсалом Mercedes-Benz E-Class

Первые кадры с универсалом Mercedes-Benz E-Class

6-06-2016, 10:40
Читать
Шпионские снимки нового универсала Mercedes-Benz E-Class

Шпионские снимки нового универсала Mercedes-Benz E-Class

1-04-2016, 12:42
Читать
Тизерный ролик нового кроссовера Mercedes GLC Coupe

Тизерный ролик нового кроссовера Mercedes GLC Coupe

18-03-2016, 13:29
Читать
Mercedes SLR нового поколения станет гибридным

Mercedes SLR нового поколения станет гибридным

26-11-2015, 17:26
Читать
Авто

Редактор раздела Авто
Написать на e-mail