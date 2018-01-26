Появился тизерный видеоролик универсала Volvo V60 нового поколения

Компания Volvo опубликовала первый тизерный видеоролик универсала V60 нового поколения. Также шведский бренда назвал дату официальной премьера автомобиля — 21 февраля 2018 года. Продажи новинки в Европе ожидаются ближе к концу года. Основными конкурентами машины называются BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на autonews.ru.
Сам ролик представляет собой историю модели, которая начинается с легендарного P1800 ES. Само видео носит носит название Designed for Generations («Разработан для поколений»). В конце ролика можно увидеть и элементы нового V60. Судя по всему машина получит новую решетку радиатора и абсолютно другой салон.
Новинку построят на платформе SPA. По неофициальным данным, универсал получит гибридную силовую установку. В ее состав войдет 2,0-бензиновый двигатель и электромотор. Мощность автомобиля составит 400 лошадиных сил. Также клиентам предложат более дешевый вариант гибридного универсала. Такая модификация получит 1,5-литровый агрегат вместе 2,0-литрового двигателя. Кроме этого клиентам предложат бензиновые и дизельные моторы.
Агрегаты на тяжелом топливе D4 и D5 развивают 190 и 235 л.с. соответственно. В бензиновую линейку войдет двигатель T5 мощностью 254 лошадиных сил. Трансмиссия — восьмиступенчатый «автомат».
Читайте также: Появилась дата выхода электрической версии Opel Corsa
Новинка получит передовые системы безопасности шведского бренда. Большинство из них будут позаимствованы у большого кроссовера Volvo XC60. Скорее всего V60 станет самой безопасной машиной в своем классе. По прогнозам, начальная цена универсала превысит 32 000 евро.
...