Ученые показали, как выглядит ядро галактики

Астрономы сходятся во мнении, что в центре большинства галактик находятся черные дыры.
Об этом пишет Naked Science, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ukranews.com.
Предполагается, что масса галактики и масса черной дыры связаны между собой: чем больше вещества в галактике, тем массивнее черная дыра. Однако как именно реализуется эта зависимость на расстояниях в десятки, а то и сотни тысяч световых лет, известно не до конца.
Читайте также: Астрономы показали фото похожей на комету галактики
Чтобы разобраться в этой проблеме, международная группа астрономов направила антенны радиотелескопов комплекса ALMA в сторону спиральной галактики M77. В ее центре находится квазар – активное ядро галактики; это означает, что черная дыра в центре M77 активно поглощает вещество, которое, разгоняясь, дает мощное излучение...