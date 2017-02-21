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Наука

Ученые показали, как выглядит ядро галактики

Ученые показали, как выглядит ядро галактики
Ядро быстро вращается вокруг черной дыры в центре.

Астрономы сходятся во мнении, что в центре большинства галактик находятся черные дыры.
Об этом пишет Naked Science, передает Киевские Ведомости со ссылкой на ukranews.com.

Предполагается, что масса галактики и масса черной дыры связаны между собой: чем больше вещества в галактике, тем массивнее черная дыра. Однако как именно реализуется эта зависимость на расстояниях в десятки, а то и сотни тысяч световых лет, известно не до конца.

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Чтобы разобраться в этой проблеме, международная группа астрономов направила антенны радиотелескопов комплекса ALMA в сторону спиральной галактики M77. В ее центре находится квазар – активное ядро галактики; это означает, что черная дыра в центре M77 активно поглощает вещество, которое, разгоняясь, дает мощное излучение...

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