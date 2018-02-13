| | Конец путешествия: Запущенная в космос Tesla может вернуться на Землю
Наука

Конец путешествия: Запущенная в космос Tesla может вернуться на Землю

Конец путешествия: Запущенная в космос Tesla может вернуться на Землю
Большая часть Tesla сгорит.

Электромобиль ученого Илона Маска Tesla, запущенный в космос ракетой-носителем Falcon Heavy, будет пролетать мимо Земли примерно каждые 30 лет.
Об этом свидетельствую расчеты канадского астрофизика Ханно Рейн, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на newsone.ua.

Прежде чем столкнуться с Землей или Венерой Tesla будет находиться в космосе несколько десятков миллионов лет. Однако и вероятность столкновения с планетой невелика: с Землей – 6%, с Венерой - 2,5%.
При этом учены подчеркивают, что повода для беспокойства нет, так как к моменту столкновения с Землей большая часть Tesla сгорит.

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Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, кроме личного электрокара Илона Маска, отправила в космос второй, секретный груз, о котором практически никто не знал. Сообщается, что внутри Tesla спрятан небольшой объект, который призван служить на протяжении миллионов, или даже миллиардов лет, несмотря на космическое пространство или поверхность планетарных тел...

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