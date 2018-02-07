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Наука

Маск объяснил причину аварии во время пуска Falcon Heavy

Маск объяснил причину аварии во время пуска Falcon Heavy
SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель.

Основатель SpaceX Илон Маск объяснил причину падения основного разгонного блока Falcon Heavy. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

«Была нехватка жидкости для зажигания двух внешних двигателей. — пояснил Маск. — Решение этой проблемы очевидно». Также предприниматель рассказал о планах по строительству третьей плавучей платформы, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на lenta.ru.

SpaceX первой в мире за последние 30 лет разработала и запустила 6 февраля сверхтяжелый носитель. Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Боковые блоки успешно вернулись на землю, однако центральный рухнул в 100 метрах от плавучей платформы.

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Запуск состоялся 6 февраля в 23:45 по московскому времени во Флориде. В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза. В качестве тестовых испытаний Илон Маск отправил на гелиоцентрическую орбиту автомобиль Tesla Roadster. По его словам, это было сделано «ради смеха, поскольку, когда тестируется новая ракета, инженеры ставят что-то действительно скучное на борту, например блок из бетона, или кусок стали, или что-то в этом роде»...

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