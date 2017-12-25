Дом 2 последние новости: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

Почему так случилось?Марина Тристановна не собирается сожительствовать со своим новым возлюбленным без штампа в паспорте.Марина Тристановна рассказала об отношениях с возлюбленным: - Я не принимаю сожительства. В Саше я уверена больше, чем на сто процентов. 7 марта он вернется из Тайланда. К этому моменту, он надеется, что я буду уже ждать его в Воронеже. Но я против, потому что мечтаю, чтобы он приехал и публично заявил о своих намерениях. Да, я жду предложения от него, и тогда уже приму окончательное решение. Вероятно, уеду к нему....