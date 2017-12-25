| | Дом 2 последние новости: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж
События

Дом 2 последние новости: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски -
Марина Тристановна не собирается сожительствовать со своим новым возлюбленным без штампа в паспорте.
Марина Тристановна рассказала об отношениях с возлюбленным: - Я не принимаю сожительства. В Саше я уверена больше, чем на сто процентов. 7 марта он вернется из Тайланда. К этому моменту, он надеется, что я буду уже ждать его в Воронеже. Но я против, потому что мечтаю, чтобы он приехал и публично заявил о своих намерениях. Да, я жду предложения от него, и тогда уже приму окончательное решение. Вероятно, уеду к нему.
Дом 2 последние новости: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

Дом 2 последние новости: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

...

Еще по теме

Дом 2 последние сплетни: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня зам ...

Дом 2 последние сплетни: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня зам ...

Сегодня, 02:29
Читать
Дом 2 последние слухи: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

Дом 2 последние слухи: Марина Тристановна. Хочу, чтобы он позвал меня замуж

Вчера, 16:10
Читать
Дом 2 последние сплетни: Марина Тристановна. В предвкушении новогодних праз ...

Дом 2 последние сплетни: Марина Тристановна. В предвкушении новогодних праз ...

25-12-2017, 22:49
Читать
Дом 2 последние слухи: Марина Тристановна обскакала всех на молодежном шоу

Дом 2 последние слухи: Марина Тристановна обскакала всех на молодежном шоу

14-12-2017, 21:08
Читать
Дом 2 последние сплетни: Колоритная женщина Марина Тристановна

Дом 2 последние сплетни: Колоритная женщина Марина Тристановна

21-12-2016, 21:07
Читать
Дом 2 последние выпуски: Колоритная женщина Марина Тристановна

Дом 2 последние выпуски: Колоритная женщина Марина Тристановна

21-12-2016, 11:14
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail