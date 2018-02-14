| | Дом 2 последние сплетни: Саймон Марданшин. Ни за что в жизни не трону достойную девушку
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Дом 2 последние сплетни: Саймон Марданшин. Ни за что в жизни не трону достойную девушку

Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски ужасают. Почему так случилось? Дом 2 последние сплетни, новости, слухи, выпуски - Марго Овсянникова уже вернулась на остров, чтобы выяснить отношения с Саймоном Марданшиным.
Но в итоге все закончилось тем, что Саймон разозлился и поднял руку на девушку и тех, кто пытался ее защитить.
Саймон Марданшин: - Начало деградации
Это уже край. Поймут меня единицы. Ни за что в жизни не трону ДОСТОЙНУЮ девушку и сам в свою очередь буду вести себя достойно.
Пребываю в состоянии ненависти и отвращения????
Пусть категоричен, но если моя дочь пойдёт по такому пути, то повторится сценарий Тараса Бульбы!
Пожалуй надо отойти от всего в сторону
Марго Овсянникова: - Я держусь, спасибо вам что вы есть у меня, самый близкий мне человек пишет, что я лицемерная *ука. Это жизнь.
Дом 2 последние сплетни: Саймон Марданшин. Ни за что в жизни не трону достойную девушку

Дом 2 последние сплетни: Саймон Марданшин. Ни за что в жизни не трону достойную девушку

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