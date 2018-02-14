Дом 2 последние сплетни: Саймон Марданшин. Ни за что в жизни не трону достойную девушку

Почему так случилось?- Марго Овсянникова уже вернулась на остров, чтобы выяснить отношения с Саймоном Марданшиным.Но в итоге все закончилось тем, что Саймон разозлился и поднял руку на девушку и тех, кто пытался ее защитить.Саймон Марданшин: - Начало деградацииЭто уже край. Поймут меня единицы. Ни за что в жизни не трону ДОСТОЙНУЮ девушку и сам в свою очередь буду вести себя достойно.Пребываю в состоянии ненависти и отвращения????Пусть категоричен, но если моя дочь пойдёт по такому пути, то повторится сценарий Тараса Бульбы!Пожалуй надо отойти от всего в сторонуМарго Овсянникова: - Я держусь, спасибо вам что вы есть у меня, самый близкий мне человек пишет, что я лицемерная *ука. Это жизнь....