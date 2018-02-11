Уфологи нашли голову инопланетного динозавра на поверхности Марса

На поверхности Марса обнаружена голова чудовища-пришельца. Уфологи шокированы и приступили к изучению найденного артефакта на снимке.Скандально известный уфолог Скотт Уоринг официально заявил, что видел на снимках с Марса голову какого-то чудовища, внешне напоминающего динозавра. Ученый подключил к увиденному всех своих коллег, которые принялись тщательно изучать полученные с Красной планеты фотоснимки. Действительно, на каком-то участке поверхности загадочной планеты видно, что лежит некий предмет, напоминающий костяной череп какого-то животного.Кроме головы, больше нет ничего, пока неизвестно, где подевалась остальная часть туловища необычного зверя. Уфологи дополнительно еще заметили, что голова странного инопланетного чудища так и застыла с открытым ртом, из которого якобы видна еще одна часть чужой головы. Гипотезы специалистов окружены ореолом тайн. Из всего увиденного уфологам становится ясно, что Марс вполне мог быть населяемой живыми существами местностью...