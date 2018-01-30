Ученые МГУ перекрасили золото в синий цвет

Группа исследователей из Московского государственного университета имени Ломоносова нашла оригинальный метод определения в лекарственных препаратах содержания цистеина, который является средством защиты организма от радиации. Ученые предложили в качестве точного анализатора наночастицы золота, меняющие при соприкосновении с аминокислотой цвет на синий.По словам исследователей, разработанный ими метод с успехом заменяет дорогостоящую и трудоемкую процедуру люминесцентного анализа. Теперь раствор золота с лимонной кислотой может за считанные минуты выявить количество цистеина в лекарствах или организме человека. Повышенное содержание этой аминокислоты в крови может сигнализировать о реальном риске развития болезни Альцгеймера, а также заболеваний печени.Микрочастицы золота имеют свойство моментально менять окраску при взаимодействии с различными веществами, в том числе и с цистеином, который окрашивает кристаллическую решетку частиц золота в синий цвет. Количество аминокислоты при этом определяется по насыщенности цветовой гаммы. Ученые продолжат исследования по применению микрочастиц золота при диагностике и анализе...