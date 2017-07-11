| | Учёные: На ожирение влияет перфтороктансульфоновая кислота
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Учёные: На ожирение влияет перфтороктансульфоновая кислота

По данным учёных из Harvard T.H. Chan School of Public Health, на ожирение влияет перфтороктансульфоновая кислота. Это химическое соединение содержится во многих продуктах, которые входят в повседневный рацион.
Учёные: На ожирение влияет перфтороктансульфоновая кислота


  По словам Ци Суна, ведущего автора исследования, именно из-за перфтороктансульфоновой кислоты человеку труднее похудеть. Кроме еды, это соединение может содержаться в антипригарных кастрюлях и упаковке для пищевых продуктов, в воде и ковровом покрытии. Чем больше такого вещества вокруг человека, тем быстрее он набирает вес после сидения на диете, как сообщает VistaNews.
В исследовании специалисты изучили информацию, собранную в середине 2000-х годов. Там принимали участие 621 человек с лишним весом в возрасте от 30 до 70 лет. В основном, там изучали, как влияют на вес низкокалорийные диеты, однако проводились замеры и перфтороктансульфоновой кислоты. Данное соединение, как оказалось, отключает некоторые гены, а это препятствует хорошему обмену веществ...

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